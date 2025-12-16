Ηράκλειο: 9χρονη κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον πατέρα της

Πανικός προκλήθηκε σε σχολείο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου μία 9χρονη μαθήτρια κατήγγειλε τον πατέρα της για ξυλοδαρμό.

Βάση όσων γράφει το neakriti.gr, η ανήλικη κατήγγειλε ότι ο 41χρονος πατέρας της, την Κυριακή (14/12) τη χτύπησε στα χέρια και στα πόδια.

Το κορίτσι την επόμενη ημέρα, φέρεται να είπε στους συμμαθητές της στο σχολείο ότι πονούσε σε διάφορα σημεία του σώματος της και τους αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

Οι μαθητές στη συνέχεια μίλησαν με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος με τη σειρά του απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο πατέρας συνελήφθη, ενώ η 9χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή.