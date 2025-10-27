Ηράκλειο: 59χρονος κατηγορείται για τον βιασμό 32χρονης – Επιχείρησε να αυτοκτονήσει στο κρατητήριο

Ένας 59χρονος άνδρας κατηγορείται για τον βιασμό 32χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο, με την οποία είχε γνωριστεί μέσω κοινωνικών δικτύων και διατηρούσε διαδικτυακή επικοινωνία τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ταξίδεψε στα τέλη Σεπτεμβρίου στην Κρήτη και ζήτησε να τη συναντήσει. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, την απείλησε ότι θα αποκαλύψει τα μηνύματά τους στον σύζυγό της, αναγκάζοντάς την να συνευρεθεί μαζί του ερωτικά.

Η 32χρονη κατήγγειλε ότι ακολούθησαν ακόμη δύο συναντήσεις, στις οποίες ο 59χρονος την εξανάγκασε εκ νέου σε σεξουαλική πράξη, χρησιμοποιώντας εκβιασμούς και απειλές.

Μη αντέχοντας άλλο, η γυναίκα απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της και περιέγραψε αναλυτικά στους αστυνομικούς όσα είχε υποστεί. Οι αρχές εντόπισαν γρήγορα τον φερόμενο δράστη και τον συνέλαβαν.

Λίγο αργότερα, ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια, ο 59χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.