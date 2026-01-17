Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης): Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» με μαντολίνα και λαούτα (Εικόνες & Βίντεο)

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με ήχους κρητικής μουσικής ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου καλλιτέχνη Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη), στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

Έξω από τον ναό, μαθητές και συνοδοιπόροι του μεγάλου δασκάλου τον αποχαιρέτησαν με μαντολίνα και λαούτα, αποδίδοντας έναν ύστατο μουσικό φόρο τιμής στον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην κρητική μουσική παράδοση.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου βρέθηκαν εκεί για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν αυθεντικό εκπρόσωπο της κρητικής ψυχής και δημιουργίας, που υπηρέτησε την τέχνη του με ήθος, σεμνότητα και ξεχωριστή δεξιοτεχνία.

Συγκινητικά λόγια για τη ζωή και το έργο του εκφώνησαν ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής, Γαλάτιος Μοσχονάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ξυλούρης και ο Κωστής Μουδάτσος, αναδεικνύοντας την καλλιτεχνική του παρακαταθήκη και τη βαθιά του προσφορά στον πολιτισμό της Κρήτης.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής, στη γενέτειρά του, τα Ανώγεια. Η οικογένεια του εκλιπόντος παρακάλεσε, αντί στεφάνων, οι δωρεές να διατεθούν στο Κέντρο «Ζωοδόχος Πηγή».

Δείτε εικόνα από το σημείο:

