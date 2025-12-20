Ηράκλειο: 28χρονος δημοσίευσε στο διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες ανήλικης

Μία υπόθεση παιδικής πορνογραφίας προβληματίζει τις τελευταίες ώρες τις Αρχές στο Ηράκλειο μετά από την καταγγελία ενός 15χρονου κοριτσιού.

Σύμφωνα με το patris.gr, το κορίτσι μετά την πίεση και τις απειλές ενός 28χρονου κατάφερε να βρει τη δύναμη και να μιλήσει στους γονείς του, ενώ, στη συνέχεια πέρασε το κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής της για να υποβάλλει καταγγελία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλα άρχισαν το περασμένο καλοκαίρι, όταν γνώρισε τον 28χρονο μέσω των social media και αντάλλαξαν κάποια μηνύματα. Εκείνος της έστειλε γυμνές του φωτογραφίες και κατάφερε να πείσει την ανήλικη να στείλει και δικές της γυμνές φωτογραφίες. Η 15χρονη πίστευε ότι έτσι θα απαλλαγεί από τις πιέσεις του κάτι που δεν συνέβη.

Η ανήλικη μαζί με τη μητέρα της επισκέφθηκαν το Αστυνομικό Τμήμα. Η 15χρονη περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα βίωσε και στη συνέχεια οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κινητό του τηλέφωνο τις γυμνές φωτογραφίες του κοριτσιού καθώς και μία φωτογραφία με ένα πολεμικό όπλο, καλάσνικοφ. Ερωτηθείς για το όπλο, ο 28χρονος υπέδειξε το σημείο όπου το είχε κρυμμένο, το οποίο και απεστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια των Αθηνών.