Ιωάννινα: Ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικό του – Συνελήφθη ο 16χρονος δράστης
Οι γονείς κατήγγειλαν το περιστατικό
Στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Χατζηκώστα με σπασμένη την κάτω γνάθο, νοσηλεύεται μαθητής 15 ετών, ο οποίος γρονθοκοπήθηκε από έναν 16χρονο, αργά το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ανατολή στα Ιωάννινα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά την καταγγελία των γονιών του θύματος, συνελήφθησαν ο 16χρονος και ο πατέρας του και οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα.
Ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος ενώ παραπέμπεται στον ανακριτή ο 16χρονος κατηγορούμενος για βαριά σωματική βλάβη μεθαύριο Παρασκευή.
Ο 15χρονος είναι μαθητής στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου Ανατολής και ο 16χρονος στην Β’ τάξη του 1ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων.
