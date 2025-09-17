Παγκράτι: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 15χρονο, αλλά δεν ήθελε μετά να τους μηνύσει

Ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 16/9, λίγο μετά τις 22:30, στην πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε και γρονθοκόπησε έναν 15χρονο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Αμέσως μετά την επίθεση οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Το θύμα, αν και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, δεν επιθυμεί να υποβάλει μήνυση, με αποτέλεσμα να μην έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία σε βάρος των δραστών μέχρι στιγμής.

Το περιστατικό εντάσσεται στη σειρά επεισοδίων νεανικής παραβατικότητας που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου τώρα που άνοιξαν και τα σχολεία.