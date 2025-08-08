Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Δύο άτομα τραυματίστηκαν

Εγκλωβίστηκαν στο όχημα τους

Ιωάννινα: Τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Δύο άτομα τραυματίστηκαν
DEBATER NEWSROOM

Ένα τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (08/08) επί της Εγνατίας Οδού στο δήμο Δωδώνης στα Ιωάννινα.

Από το τροχαίο ατύχημα εγκλωβίστηκαν στο όχημα τους ένας άνδρας και μία γυναίκα και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον ασφαλή απεγκλωβισμό τους.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

