Ιωάννινα: Τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Δύο άτομα τραυματίστηκαν
Εγκλωβίστηκαν στο όχημα τους
Ένα τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (08/08) επί της Εγνατίας Οδού στο δήμο Δωδώνης στα Ιωάννινα.
Από το τροχαίο ατύχημα εγκλωβίστηκαν στο όχημα τους ένας άνδρας και μία γυναίκα και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον ασφαλή απεγκλωβισμό τους.
Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Τραυματισμένοι απεγκλωβίστηκαν μια γυναίκα και ένας άνδρας από ΙΧΕ όχημα, συνεπεία τροχαίου, επί της Εγνατίας Οδού στο δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
