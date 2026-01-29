Ιωάννινα: Συνελήφθη άνδρας που εκκρεμούσαν δύο εντάλματα για κλοπές
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων
Στη σύλληψη ενός ατόμου καθώς εκκρεμούσαν δύο εντάλματα για κλοπές εις βάρος του προχώρησαν οι Αρχές στα Ιωάννινα.
Συγκεκριμένα, συνελήφθη χθες (28-01-2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης του Ανακριτή Πρωτοδικών Ιωαννίνων, αμφότερα για «διακεκριμένη περίπτωση κλοπής» και «κλοπή».
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
