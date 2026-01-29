Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συνελήφθη άνδρας που εκκρεμούσαν δύο εντάλματα για κλοπές

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων

Ιωάννινα: Συνελήφθη άνδρας που εκκρεμούσαν δύο εντάλματα για κλοπές
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός ατόμου καθώς εκκρεμούσαν δύο εντάλματα για κλοπές εις βάρος του προχώρησαν οι Αρχές στα Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη χθες (28-01-2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης του Ανακριτή Πρωτοδικών Ιωαννίνων, αμφότερα για «διακεκριμένη περίπτωση κλοπής» και «κλοπή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ