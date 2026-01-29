Ιωάννινα: Συνελήφθη άνδρας που εκκρεμούσαν δύο εντάλματα για κλοπές

Στη σύλληψη ενός ατόμου καθώς εκκρεμούσαν δύο εντάλματα για κλοπές εις βάρος του προχώρησαν οι Αρχές στα Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη χθες (28-01-2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης του Ανακριτή Πρωτοδικών Ιωαννίνων, αμφότερα για «διακεκριμένη περίπτωση κλοπής» και «κλοπή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.