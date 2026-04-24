Ιωάννινα: 15χρονος σε σχολική εκδρομή με σουγιά 16 εκατοστών

Ένας 15χρονος μαθητής συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (23/04) στα Ιωάννινα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του έναν σουγιά μήκους 16 εκατοστών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Το περιστατικό σημειώθηκε ύστερα από καταγγελία που έγινε στην ΕΛ.ΑΣ. για νεαρό που κυκλοφορούσε με αιχμηρό αντικείμενο στην πλατεία Μαβίλη, όπου βρίσκονταν και άλλοι πολίτες.

Άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν σε έλεγχο και διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος είχε πάνω του τον σουγιά, ο οποίος και κατασχέθηκε.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του epiruspost, ο 15χρονος βρισκόταν στην πόλη στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής από περιοχή της Μαγνησίας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ενώ ο μαθητής αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.