Πάτρα: Σοκαριστικό περιστατικό με 16χρονο που μπούκαρε σε σπίτι, ξυλοκόπησε 20χρονο και τον λήστεψε
Ο ανήλικος με έναν συνεργό εκτόξευσε απειλές πριν αρπάξει χρήματα και κινητό τηλέφωνο
Ένα ακόμη βίαιο περιστατικό με εμπλεκόμενο ανήλικο άτομο σημειώθηκε στην Πάτρα καθώς 16χρονος παρουσιάζεται ως βασικός κατηγορούμενος για ξυλοδαρμό και ληστεία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (16/4), όταν ο ανήλικος, μαζί με ακόμα έναν άγνωστο ακόμη συνεργό του, πήγαν στο σπίτι του 20χρονου.
Όπως μεταδίδει το pelop.gr μετά την καταγγελία από τον 20χρονο, αστυνομικοί στην Πάτρα προχώρησαν σε έρευνες και αξιοποιώντας α στοιχεία που συγκέντρωσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτοποίηση του 16χρονου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.
Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
