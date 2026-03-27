Νέο Ηράκλειο: 14χρονος συνελήφθη με μαχαίρι και σουγιά σε γυμνάσιο

Ένας 14χρονος μαθητής συνελήφθη στο Νέο Ηράκλειο, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ένα μαχαίρι και ένας σουγιάς τύπου πεταλούδα.

Βάση με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή (27/03), στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ηρακλείου. Δύο συμμαθητές του 14χρονου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος διαπίστωσαν ότι μέσα στην τσάντα του είχε δύο αιχμηρά αντικείμενα. Άμεσα οι ανήλικοι ενημέρωσαν τον καθηγητή τους, ο οποίος με τη σειρά του κάλεσε την αστυνομία.

Στο σχολείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίο έκαναν έλεγχο στον 14χρονο και βρήκαν στην κατοχή του ένα μαχαίρι και έναν σουγιά τύπου πεταλούδα. Έπειτα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 14χρονο για παράνομη οπλοκατοχή.

Στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα μεταφέρθηκε ο ανήλικος και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του. Οι γονείς του αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκου.