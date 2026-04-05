Συνελήφθη 14χρονος για ληστείες στο κέντρο της Αθήνας

Χειροπέδες σε έναν 14χρονο πέρασαν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στο Παγκράτι για ληστείες σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο ανάλυσης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, εξιχνιάστηκαν επτά ληστείες (τετελεσμένες και σε απόπειρα) σε Ακρόπολη, Δάφνη, Καλλιθέα και Παγκράτι, ενώ στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 14χρονος ελληνικής καταγωγής, τουλάχιστον από τον περασμένο μήνα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, έμπαινε σε πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ και υπό την απειλή μαχαιριού αφαιρούσε χρηματικά ποσά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.