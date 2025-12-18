Ημαθία: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Αλεξάνδρεια

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος στην Αλεξάνδρεια Ημαθία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά την μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στην οποία μετείχαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Αναμένεται αυτοψία στο σημείο για να καθοριστούν τα αίτια της πυρκαγιάς.