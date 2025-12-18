Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Ημαθία: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Αλεξάνδρεια

Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος στην Αλεξάνδρεια Ημαθία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά την μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στην οποία μετείχαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Αναμένεται αυτοψία στο σημείο για να καθοριστούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

