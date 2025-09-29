Ίλιον: 16χρονος χτύπησε οδηγό λεωφορείου – Του έσπασε δόντι και γυαλιά

Νέο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστή ανήλικο καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ίλιον, όταν ένας 16χρονος επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου του ΟΑΣΑ και τον τραυμάτισε σοβαρά.

Το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 18:30 μέσα στο λεωφορείο της γραμμής 719 (Παλατιανή–Σταθμός Λαρίσης). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έτρεχε πίσω από το λεωφορείο προσπαθώντας να το προλάβει και πέταξε προς αυτό ένα ζευγάρι παντόφλες. Ο οδηγός κατέβηκε για να δει τι συνέβη και, μετά από παρατήρηση, ξέσπασε λογομαχία με τον 16χρονο, η οποία σύντομα κλιμακώθηκε σε επίθεση.

Ο ανήλικος φέρεται πρώτα να προειδοποίησε «μην σου δώσω καμιά μπουνιά» και στη συνέχεια χτύπησε τον οδηγό, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα, μεταξύ άλλων, του έσπασε ένα δόντι και τα γυαλιά που φορούσε. Αμέσως μετά ο οδηγός έκλεισε τις πόρτες του λεωφορείου και κάλεσε την Άμεση Δράση.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου προσήχθησαν και οι δύο: τόσο ο οδηγός όσο και ο 16χρονος υπέβαλαν αμοιβαίες μηνύσεις.