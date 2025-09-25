Τραγωδία στα Χανιά: Κατέληξε το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο 

Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε το 4χρονο αγοράκι που νωρίτερα παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο Χανίων, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, αλλά η κατάσταση της υγείας του ήταν εξαρχής κρίσιμη, καθώς έφερε σοβαρότατα τραύματα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.