Ηλεία: Συνελήφθη άνδρας που λήστεψε κατάστημα – Απείλησε με κατσαβίδι υπάλληλο και έκλεψε 70 ευρώ

Στη σύλληψη ενός άνδρα που λήστεψε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το απόγευμα του Σαββάτου 15/11 στα Σαβάλια Ηλείας.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 14-11-2025, αργά το βράδυ, στη Μαραθιά Ηλείας, ο κατηγορούμενος, εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με μπλούζα που είχε ανεβάσει στο ύψος των ματιών και με πετσέτα στο κεφάλι και αφού απείλησε υπάλληλο με κατσαβίδι, αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των -70- ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ταυτοποίησαν άμεσα τα στοιχεία του κατηγορούμενου και τον συνέλαβαν, ενώ βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν -15- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας/ Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.