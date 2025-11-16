Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη άνδρας που λήστεψε κατάστημα – Απείλησε με κατσαβίδι υπάλληλο και έκλεψε 70 ευρώ

Το χρονικό του συμβάντος

Ηλεία: Συνελήφθη άνδρας που λήστεψε κατάστημα – Απείλησε με κατσαβίδι υπάλληλο και έκλεψε 70 ευρώ
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός άνδρα που λήστεψε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το απόγευμα του Σαββάτου 15/11 στα Σαβάλια Ηλείας.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στις 14-11-2025, αργά το βράδυ, στη Μαραθιά Ηλείας, ο κατηγορούμενος, εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με μπλούζα που είχε ανεβάσει στο ύψος των ματιών και με πετσέτα στο κεφάλι και αφού απείλησε υπάλληλο με κατσαβίδι, αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των -70- ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ταυτοποίησαν άμεσα τα στοιχεία του κατηγορούμενου και τον συνέλαβαν, ενώ βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν -15- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας/ Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τραγωδία στην Ιρλανδία – Νεκροί πέντε άνθρωποι σε τροχαίο δυστύχημα
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Ιρλανδία – Νεκροί πέντε άνθρωποι σε τροχαίο δυστύχημα

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ιρλανδία όταν πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή 16/11. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Skynews τρεις άνδρες και δυο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε ένα «σοκαριστικό» και «καταστροφικό» τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα στην κομητεία Λάουθ το βράδυ του Σαββάτου, ανακοίνωσε η ιρλανδική αστυνομία. […]