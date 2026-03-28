Ηλεία: Οι ισχυρισμοί της μητέρας για το κακοποιημένο βρέφος δεν έπεισαν τους γιατρούς – «Το δάγκωναν τα ξαδέλφια του»

Ο διοικητής του νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης, περιέγραψε τις εξηγήσεις που έδωσε η μητέρα του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία, το οποίο αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο, με τραύματα που υποδηλώνουν κακοποίηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα απέδωσε τα σημάδια στο σώμα του παιδιού σε «παιχνίδι» με άλλα παιδιά, ισχυριζόμενη ότι οι μικρές δαγκωματιές προκλήθηκαν από τα ξαδέρφια του. Όσο για τον τραυματισμό στο πόδι, φέρεται να είπε ότι προήλθε από πτώση από καρότσι.

Ο διοικητής του νοσοκομείου σημείωσε ότι οι γιατροί διαπίστωσαν κακοποιητική συμπεριφορά, επισημαίνοντας ότι «προφανώς, κακοποιητικά μεγάλωνε το παιδί» και ότι η αστυνομία δεν ειδοποιήθηκε τυχαία. Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή κρίθηκε ότι «κάτι περίεργο συνέβαινε», γεγονός που οδήγησε στην άμεση εμπλοκή των Αρχών.

Όπως σημείωσε, το βρέφος παρουσίαζε εκδορές, μικρές δαγκωματιές και κατάγματα, με τις ακτινογραφίες να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον ένα κάταγμα. Ταυτόχρονα, διευκρίνισε ότι οι γιατροί του νοσοκομείου Πύργου δεν εντόπισαν εγκαύματα.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου, όταν η μητέρα μετέφερε το βρέφος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίαζε σοβαρή μόλυνση στα πόδια. Ωστόσο, πριν ολοκληρωθεί ο ιατρικός έλεγχος, η γυναίκα πήρε το παιδί και αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, μετά από ενημέρωση των γιατρών, η Αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα, η οποία με εισαγγελική εντολή επέστρεψε στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί, το οποίο εισήχθη για νοσηλεία. Η μητέρα βρισκόταν υπό αστυνομική παρακολούθηση και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το βρέφος παρέμεινε περίπου δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο, όπου έλαβε εξειδικευμένη παιδοορθοπεδική και παιδοχειρουργική φροντίδα. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Το βρέφος νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκάυματα

Το οριτσάκι Ρομά νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, φέροντας κατάγματα και εγκαύματα που εγείρουν σοβαρές υποψίες για κακοποίηση. Το βρέφος από την Ηλεία μεταφέρθηκε την Πέμπτη στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, έχοντας προηγουμένως νοσηλευτεί στο νοσοκομείο του Πύργου από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι γιατροί, διαπιστώνοντας ότι τα τραύματα δεν φαίνονταν να οφείλονται σε ατύχημα, ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ για το ενδεχόμενο το παιδί, ηλικίας μόλις 10 μηνών, να είχε υποστεί κακοποίηση.

Μετά την παρέμβαση των ιατρών, ξεκίνησε έρευνα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα του βρέφους είχε ήδη συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος πάσχει από οστεομυελίτιδα, παρουσιάζει παλαιά και πρόσφατα κατάγματα σε χέρι και πόδι, καθώς και σημάδια στο σώμα που παραπέμπουν σε εγκαύματα.