Εφιάλτης για το 10 μηνών βρέφος στην Ηλεία: Η μητέρα του το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί η υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Πάτρας, με τις αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης.

Σύμφωνα με ιατρικές εκτιμήσεις, το κοριτσάκι φέρει πολλαπλά κατάγματα διαφορετικής χρονικής προέλευσης, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία. Παράλληλα, οι γιατροί εντοπίζουν σημάδια στο σώμα του που ενδέχεται να παραπέμπουν σε εγκαύματα ή ακόμη και δαγκωνιές.

Επιπλέον, το βρέφος διαγνώστηκε με οστεομυελίτιδα, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα σοβαρής παραμέλησης.

Η αρχική διάγνωση και η κινητοποίηση των αρχών

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 13 Μαρτίου, όταν η 18χρονη μητέρα μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο της Ηλείας για διαφορετικό πρόβλημα υγείας. Κατά την εξέταση, οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρό τραύμα στο πόδι του βρέφους, συνοδευόμενο από εκτεταμένη μόλυνση.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του παιδιού στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για εξειδικευμένη περίθαλψη, όπου και παραμένει νοσηλευόμενο.

Παρέμβαση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Την ίδια ώρα, το Χαμόγελο του Παιδιού φέρνει στο φως στοιχεία για το οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας. Όπως αναφέρεται, το 2024, όταν η ίδια ήταν 16 ετών, είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της, οδηγώντας στην ενεργοποίηση του Missing Kid Alert κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η αναζήτηση διήρκεσε περίπου δύο μήνες, έως ότου η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της. Παράλληλα, ο ανήλικος αδελφός της είχε εντοπιστεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και είχε τεθεί υπό φροντίδα.

Έρευνα για πιθανή κακοποίηση

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ το βρέφος έχει υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα τραύματα προέρχονται από κακοποίηση.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικογενειακό υπόβαθρο, καθώς η νεαρή μητέρα απέκτησε παιδί λίγο μετά την ενηλικίωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων στο νοσοκομείο Πύργου, διαπιστώθηκε ότι η 18χρονη ήταν έγκυος, χωρίς η ίδια να φαίνεται να το γνωρίζει, προσθέτοντας ακόμη μία διάσταση στην ήδη σύνθετη υπόθεση.