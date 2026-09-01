Ηγουμενίτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση 24χρονη – Ο σύντροφός της την παρέσυρε με το όχημά του μετά από καυγά

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται μια 24χρονη γυναίκα στην Ηγουμενίτσα, μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου, με τον 29χρονο σύντροφό της να συλλαμβάνεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τις μεταμεσονύκτιες ώρες είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ του ζευγαριού. Στη συνέχεια, ο 29χρονος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό. Ο οδηγός, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνέχισε την πορεία του οχήματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει από το εν κινήσει αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε αρχικά για περιστατικό που έμοιαζε με τροχαίο. Η 24χρονη εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η νεαρή γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Ο 29χρονος συνελήφθη το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση, από την οποία διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο 29χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η 24χρονη.