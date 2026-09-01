ΔΥΠΑ: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις εισαγωγής στις 30 ΣΑΕΚ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027, σε 46 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με τη χρήση κωδικών TAXISNet, έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

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www.gov.gr/el/services/1000501/eggraphe-se-saek-tis-dypa

Η διαδρομή στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι ο τίτλος σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, σε ηλεκτρονική μορφή PDF.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει έως τρεις ειδικότητες, κατά σειρά προτίμησης, από το σύνολο των 46 προσφερόμενων ειδικοτήτων, σε έως δύο ΣΑΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις ειδικότητες και την προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi?tab=spoydastes-stis-saek&tab2=etos-katartisis-2026-2027&tab3=

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Για όσους δεν έχουν ακόμη αποφασίσει ποια ειδικότητα ή εκπαιδευτική δομή ταιριάζει καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους, η ΔΥΠΑ προσφέρει πλέον μία νέα ψηφιακή λύση καθοδήγησης.

DYPA_GO: Ο νέος ψηφιακός σύμβουλος της ΔΥΠΑ

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Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της υπηρεσίας, στην πύλη https://schools.dypa.gov.gr/ λειτουργεί πλέον και ο έξυπνος ψηφιακός βοηθός DYPA_GO, διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο και ειδικά σχεδιασμένος για κάθε υποψήφιο που αναζητά το επόμενο εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό του βήμα.

Μέσα από μία φιλική και διαδραστική ροή συνομιλίας, ο DYPA_GO παρέχει πληροφορίες για τη δομή των προγραμμάτων και συνδέει τον ενδιαφερόμενο με σύγχρονες ειδικότητες υψηλής ζήτησης σε οκτώ διαφορετικούς τομείς, καθώς και με το δίκτυο των 89 εκπαιδευτικών δομών της ΔΥΠΑ σε όλη τη χώρα.

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Με βάση τα ενδιαφέροντα, την ηλικία και τους στόχους του χρήστη, ο DYPA_GO τον καθοδηγεί βήμα-βήμα στην επιλογή της εκπαιδευτικής δομής της ΔΥΠΑ που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Παράλληλα, με λίγα μόνο κλικ, παρουσιάζει με σαφήνεια τις παροχές φοίτησης, όπως δωρεάν εκπαίδευση, αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία, ασφάλιση και δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

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Η πρόσβαση στον ψηφιακό σύμβουλο DYPA_GO παρέχεται και μέσω της διαδρομής: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ → Επικοινωνία → Επικοινωνία με τον Φορέα Εξυπηρέτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πύλη https://schools.dypa.gov.gr/, να συνομιλήσουν με τον DYPA_GO και να ενημερωθούν για τις επιλογές εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει η ΔΥΠΑ.