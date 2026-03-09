Η στιγμή του σεισμού από κάμερα πτηνοτροφείου στα Ιωάννινα (βίντεο)

Ο σεισμός μεγέθους 5,3–5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (8 Μαρτίου) στη βορειοδυτική Ελλάδα καταγράφηκε και από κάμερα ασφαλείας σε πτηνοτροφείο στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά το κοτέτσι να λειτουργεί κανονικά, με τα κοτόπουλα να κινούνται ήρεμα στον χώρο. Ξαφνικά, το έδαφος αρχίζει να σείεται και η δόνηση γίνεται εμφανής, καθώς ο εξοπλισμός και τα αντικείμενα στο πτηνοτροφείο αρχίζουν να τρέμουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τα κοτόπουλα αντιλαμβάνονται την αλλαγή και αντιδρούν έντονα. Τα πουλερικά αρχίζουν να πηγαινοέρχονται ανήσυχα και αγχωμένα, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα μέσα στον χώρο, καθώς προσπαθούν να βρουν ασφαλές σημείο.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 05:30 το πρωί της Κυριακής, με επίκεντρο κοντά στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας, ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα Ιωάννινα αλλά και σε πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Η καταγραφή αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο πώς τα ζώα αντιλαμβάνονται άμεσα ένα φυσικό φαινόμενο όπως ο σεισμός, αντιδρώντας πριν ακόμη ολοκληρωθεί η δόνηση.

Το βίντεο από το πτηνοτροφείο στα Ιωάννινα κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, καθώς καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σεισμικής δόνησης και τη συμπεριφορά των ζώων μέσα στο κοτέτσι.