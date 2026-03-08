Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ «χτυπά» τα Ιωάννινα – Κατολισθήσεις στην Εγνατία (Βίντεο)

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Ηπείρου

DEBATER NEWSROOM

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός των 5,3 Ρίχτερ το πρωί στην Ήπειρο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Η σεισμική δόνηση ανάγκασε πολλούς πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να συγκεντρωθούν στους δρόμους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, Ευθύμιος Χρυσοστόμου, ανέφερε ότι οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι και έχουν βγει στους εξωτερικούς χώρους.

Όπως σημείωσε, σε σεισμούς που ξεπερνούν τα 5 Ρίχτερ είναι συχνό φαινόμενο να σημειώνονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση, κάτι που συνέβη και σε αυτή την περίπτωση.

Την ίδια ώρα, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ότι σημειώθηκαν πτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδός, στο τμήμα που οδηγεί προς την Ηγουμενίτσα. Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων παρατηρούνται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου, καθώς και σε νησιά του Ιόνιο Πέλαγος, όπως η Κέρκυρα και η Λευκάδα, ενώ η δόνηση έγινε αντιληπτή ακόμη και σε περιοχές της Δυτική Ελλάδα, φτάνοντας μέχρι την Πάτρα.

ΕΛΛΑΔΑ

