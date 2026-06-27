Καλλιθέα: “Είδα στο Tiktok ότι υπάρχει βαριά τραυματίας, κατάλαβα ότι το έκανα εγώ” – Τι είπε ο 17χρονος κατηγορούμενος για την φονική επίθεση στον 15χρονο

Την δική του οπτική για το πως έγιναν τα πράγματα το βράδυ της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα, συνδέοντας και το οπαδικό κίνητρο στην αλληλουχία γεγονότων, έδωσε ο 17χρονος δράστης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις Αρχές, το βράδυ της επίθεσης ο 17χρονος φερόμενος δράστης της επίθεσης βρισκόταν μαζί με φίλους του σε άλλο σημείο, πριν κατέβουν μέχρι τη γέφυρα στο Μοσχάτο. Λίγα λεπτά αργότερα, όπως κατέθεσε, εμφανίστηκε ομάδα περίπου 15 έως 20 ατόμων, αρκετοί εκ των οποίων φορούσαν φανέλες με τα διακριτικά συγκεκριμένης ομάδας, ενώ η συμπλοκή άρχισε όταν ένας εκ των ατόμων αναγνώρισε κάποιον από την παρέα ως οπαδό άλλης ομάδας.

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Ο 17χρονος υποστηρίζει ότι προσπάθησε να φύγει μαζί με έναν φίλο του, ωστόσο δύο άτομα άρχισαν να τους κυνηγούν. Όπως περιέγραψε, ο φίλος του κατάφερε να διαφύγει, ενώ ο ίδιος έπεσε στο έδαφος όταν του έβαλαν τρικλοποδιά.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, δέχθηκε χτύπημα με γκλοπ στο γόνατο, ενώ απέφυγε δεύτερο χτύπημα τελευταία στιγμή, ενώ άρχισε να τους φωνάζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ομάδες.

Ισχυρίστηκε, δε, ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του αλλά το άρπαξε και το προέταξε προσπαθώντας να τρομάξει τον 15χρονο για να φύγει μακριά του.

Μάλιστα, όπως είπε κατάλαβε ότι τον τραυμάτισε όταν πλέον είχε επιστρέψει σπίτι του και είδε στο TikTok ότι υπήρχε ένας βαριά τραυματίας.

Η αντίδραση του 17χρονου δράστη όταν είδε τους αστυνομικούς

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star, o 17χρονος δράστης που φέρεται να έριξε το δολοφονικό χτύπημα στον 15χρονο μετά το περιστατικό επέστρεψε στο σπίτι του, ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν ωστόσο να εντοπίσουν γρήγορα τα ίχνη του και να τον ταυτοποιήσουν καθώς άτομα που ήταν μαζί του στη συμπλοκή τον υπέδειξαν ως δράστη του φονικού.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 17χρονου το επόμενο πρωί και χτύπησαν την πόρτα. Η μητέρα του άνοιξε και μη γνωρίζοντας τι έχει συμβεί, έκπληκτη τους είπε: «Ο γιος μου κοιμάται. Τι έχει συμβεί;».

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Οι αστυνομικοί ξύπνησαν τον 17χρονο και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Όμως ο 17χρονος ομολόγησε στη θέα των αστυνομικών την πράξη του.

«Εγώ τον μαχαίρωσα», είπε.

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Την ίδια στιγμή, η μητέρα του 15χρονου θύματος είδε ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού του γιου της ήταν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλλιθέας. Ενημερώθηκε για το ότι υπήρξε άγρια συμπλοκή στην Καλλιθέα, και αμέσως άρχισε να παίρνει τηλέφωνα στα νοσοκομεία, καθώς θεωρούσε ότι ο γιος της είναι τραυματίας.

Έπειτα από περίπου 10 ώρες μην έχοντας καταφέρει ακόμα να βρει τον γιο της κάλεσε το 100 και τότε οι αστυνομικοί τής ζήτησαν να πάει στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για αναγνώριση.

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Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 26/6 οι επτά συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης 24/6.

Ο εισαγγελέας αφού μελέτησε τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων ποινική δίωξη που κατά περίπτωση αφορά:

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-Άνθρωποκτονια με δόλο

-Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

-Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

-Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.