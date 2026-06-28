Φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Καλλιθέα – Δυο τραυματίες (Φωτογραφίες)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής 28/6 καθώς ξέσπασε φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Καλλιθέα.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην οδό Αριστείδου & Αγίων Πάντων στην περιοχή Χαροκόπου, ενώ στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί σε διπλανές κατοικίες.

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H Αστυνομία μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γύρω περιοχή. Όπως αναφέρει η ενημέρωση έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αριστείδου, από τη συμβολή της με την οδό Χαροκόπου, στην οδό Αγίων Πάντων, από τη συμβολή της με την οδό Θησέως, καθώς και στην οδό Γρυπάρη, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελάου.

#Πυρκαγιά σε διώροφο κτήριο στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Σύμφωνα με αναφορές μια ηλικιωμένη γυναίκα πήδηξε στα χέρια των πυροσβεστών, ενώ έχει ελαφρά εγκαύματα και θα μεταφερθεί στο νοσοκομέιο, ενώ υπήρξε και ένας ακόμη τραυματίας

Δείτε τις φωτογραφίες:

Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση

Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση

Facebook/ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Facebook/ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ