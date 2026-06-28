Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μια 75χρονη και ένας 80χρονος – Λύγισε ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16.18 και στο σημείο έχουν μεταβεί και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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Παρελήφθησαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δύο πολίτες. Μια γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα και ένας άνδρας 80 ετών με τραύμα στο πόδι.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτίων της.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θησέως, στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελέαου και στην οδό Αριστείδου από το ύψος της συμβολής με την οδό Χαροκόπου.

«Μία γυναίκα έπεσε στην αγκαλιά ενός άνδρα, ενώ ένας ηλικιωμένος πήγε από την πίσω πόρτα μέσω της γκαραζόπορτας, βγήκε από το κτίριο και σώθηκε. Η γυναίκα ήταν σε καλή κατάσταση και πάει στον Ερυθρό Σταυρό. Οι άνθρωποι είχαν ξαπλώσει για μεσημέρι για να κοιμηθούνε. Η γυναίκα αισθάνθηκε τη φωτιά και γρήγορα βγήκε στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασε ένας ντελιβεράς» ανέφερε μια γειτόνισσα.

Παράλληλα, συγκλονίζει η στιγμή που φτάνει στο σημείο ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, με τους αυτόπτες μάρτυρες να τον ενημερώνουν πως όλα είναι καλά.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση

Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση

Facebook/ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Facebook/ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ