Νίκος Ανδρουλάκης: Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει

Στις Καλυθιές Ρόδου περιόδευσε το απόγευμα της Κυριακής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνομίλησε με πολίτες, ενώ σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων σημείωσε: «Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχιακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επτά χρόνια Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς, ζούμε μία ακόμη χαμένη ευκαιρία. Στασιμότητα και φθορά.

Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μία ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας, -real estate-, και όχι ισχυρές, παραγωγικές, ανταγωνιστικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν καλές θέσεις εργασίας.

Περιφερειακή ανάπτυξη δεν υπάρχει στο ραντάρ της κυβέρνησης. Το μόνο που βλέπουμε, είναι σκάνδαλα, διαφθορά. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού. Στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενοίκια.

Γι’ αυτό, λοιπόν, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα προοδευτικό σχέδιο ευθύνης και συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει».