Η πρώτη αντίδραση της εταιρείας του Γιώργου Τσαγκαράκη για τη σύλληψη του – Τι αναφέρει για τους πίνακες και το σπάνιο Ευαγγέλιο

Την πρώτη της αντίδραση έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία του Γιώργου Τσαγκαράκη, για τις έρευνες των Αρχών για το σπάνιο Ευαγγέλιο αλλά και τους πλαστούς πίνακες που βρέθηκαν σε αποθήκες.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων οι πίνακες αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του Γιώργου Τσαγκαράκη και δεν ήταν για πώληση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του.

Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Το βίντεο με το σπάνιο Ευαγγέλιο που έφερε τη σύλληψη του γκαλερίστα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της σύλληψης του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη την Παρασκευή 20/3.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν από το βίντεο που ανήρτησε στα social media ο γνωστός γκαλερίστας και ανακοίνωσε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται το 1745.

Αμέσως, έγιναν πολλές καταγγελίες για το συγκεκριμένο βίντεο στις αστυνομικές Αρχές με αποτέλεσμα αστυνομικοί να φτάσουν στην αποθήκη που διαθέτει ο γκαλερίστας και να ξεκινήσουν έρευνες.

Παράλληλα, εκτός από το σπάνιο Ευαγγέλιο οι Αρχές εντόπισαν πολλούς πλαστούς πίνακες αλλά και γνήσιους τους οποίους ελέγχουν για τα χαρτιά απόκτηση τους.

Πέρα από την επιχείρηση του πασίγνωστου γκαλερίστα οι Αρχές κάνουν εφόδους και σε αποθήκες που έχει στην κατοχή του για να συλλέξουν όσο πιο πολλά στοιχεία μπορούν.

Γιώργος Τσαγκαράκης – Το βιογραφικό του πασίγνωστου γκαλερίστα

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης έχει πολύ πλούσιο βιογραφικό ενώ από μικρή ηλικία διαθέτει την δική του γκαλερί κι έχει συνδέσει το όνομά του με τις δημοπρασίες. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό έπειτα από την συμμετοχή του στο “Cash or Trash” το οποίο προβάλλεται μέσω του STAR, ενώ με τις πολύτιμες γνώσεις του και την εμπειρία του έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο παιχνίδι από την πρώτη στιγμή.

Η καταγωγή του είναι από την Ελλάδα, ωστόσο έχει γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η μοίρα του επεφύλασσε ένα πολύ σκληρό χτύπημα, καθώς όταν ήταν μόλις 12 ετών έχασε και τους δύο γονείς του. Έτσι αναγκαστικά ξεκίνησε να μένει σε οικοτροφείο.

Το «μικρόβιο» των δημοπρασιών το πήρε από τους γονείς του, καθώς αγαπούσαν ιδιαίτερα τις αντίκες και πήγαιναν μαζί σε διάφορες δημοπρασίες. Ο ίδιος πήγαινε μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα σε διάφορα παζάρια και πάντα οραματίζονταν τον εαυτό του ως ενήλικο να κάνει δημοπρασίες. Τελικά έκανε το πάθος του επάγγελμα και μάλιστα για 32 χρόνια εμφανίζονταν στην τηλεόραση, κατατάσσοντάς τον σε έναν από τους πιο γνωστούς δημοπράτες της χώρας.

Το 1989 ο Γιώργος Τσαγκαράκης πήρε την απόφαση έπειτα από χρόνια εμπειρίας να ιδρύσει την δική του γκαλερί, την οποία ονόμασε “Galeria Tsangarakis”. Μάλιστα, έχει την χαρά να δουλεύει μαζί με τον γιο του, Στέφανο ο οποίος του έχει μεγάλη αδυναμία και μπαμπάς και γιος έχουν άριστη σχέση.

Ήταν παντρεμένος για πολλά χρόνια με την πρώην σύζυγό του Μαίρη, με την οποία ωστόσο επέλεξαν οριστικά να πάρουν διαζύγιο. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης απέκτησε μαζί της τρία παιδιά, στα οποία έχει τεράστια αδυναμία και ανεξάρτητα από το πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμά του, πάντα περνάνε μαζί χρόνο.