Η κατάσταση των δυο τραυματιών φίλων του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Για την κατάσταση των δυο τραυματιών, φίλων του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στάθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση.

«Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 29, 2026

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακωσεις που προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτούν όμως παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική».

Να θυμίσουμε, ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με το σκάφος Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ από την Τιμοσοάρα της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια με δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν «Παπαγεωργίου».

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε σε εγχείριση στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.