ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία «μπλόκαρε» Ηλεκτρικό και Τραμ – Διακοπή δρομολογίων λόγω εισροή υδάτων

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πολλά προβλήματα και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δημιούργησε η κακοκαιρία που σφυροκοπά την Αττική την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Παράλληλα, στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

