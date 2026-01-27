Η επόμενη μέρα μετά την τραγωδία στη “Βιολάντα”: Θρήνος και ερωτήματα για τη φονική έκρηξη – Πώς γλίτωσε μια άλλη εργαζόμενη

Βουβός πόνος επικρατεί στα Τρίκαλα για την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στο εργοστάσιο παραγωγής της “Βιολάντα” όπου η έκρηξη και η φωτιά προκάλεσαν τον θάνατο πέντε γυναικών.

Οι πέντε άτυχες γυναίκες που εργάζονταν σκληρά και επέλεγαν βραδινές βάρδιες ώστε την ημέρα να προσέχουν τα παιδιά τους, δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους.

Η ισχυρή έκρηξη, που ακούστηκε πολλά χιλιόμετρα μακριά, έγινε γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας και «έκοψε» το κτίριο όπου βρίσκονταν οι τέσσερις εργαζόμενες στα δύο, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, η οποία στοίχισε τις ζωές τους, μαζί με ακόμα μίας συναδέλφου τους, η σορός της οποίας αναζητείται στα συντρίμμια.

Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμα επτά εργαζόμενοι, οι οποίοι επέζησαν της έκρηξης, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και πήραν την ίδια ημέρα εξιτήριο.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής στις στάχτες του εργοστασίου της “Βιολάντα” στα Τρίκαλα είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και της πέμπτης σορού, ενώ τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα και τα σενάρια όλα ανοιχτά.

Σημειώνεται ότι από… τύχη δεν θρηνούμε περισσότερα θύματα, καθώς η μοιραία βάρδια ήταν ελλιπής επειδή το προηγούμενο βράδυ είχε γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στη βιομηχανία.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία εργαζόμενης, που αποκάλυψε στον ΣΚΑΪ πως συνάδελφός της αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην πάει στην δουλειά γιατί ανέβασε πυρετό το παιδί της. «Με έσωσε ο γιος μου», φέρεται να είπε όταν έμαθε για την τραγωδία.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται σε δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο αφορά τη διαρροή προπανίου, ενός αερίου που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμο σε περίπτωση διαρροής, καθώς είναι άχρωμο και άοσμο.

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από νέφος σκόνης αλευριού ή ζάχαρης, καθώς συσσώρευση 50 έως 60 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, σε συνδυασμό με σπινθήρα, μπορεί να προκαλέσει ισχυρή έκρηξη.

Πάντως, με βάση τα έως τώρα ευρήματα, το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι το πρώτο, δηλαδή η φονική έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου που τροφοδοτούν τους φούρνους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αξιωματικών, πιθανή σπίθα, θερμή εστία ή ακόμη και το άναμμα ενός διακόπτη θα μπορούσε να προκαλέσει ταχεία μετάδοση φλόγας μέσω των σωληνώσεων, οδηγώντας σε εσωτερική έκρηξη στους φούρνους και τις εγκαταστάσεις.

Οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας 9.000 λίτρων η καθεμία, εντοπίστηκαν ανέπαφες, καθώς η ροή του καυσίμου ήταν προς το εσωτερικό του εργοστασίου και δεν επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα.

Επίσης, οι αρμόδιοι έχουν ήδη συλλέξει και ελέγχουν τα έγγραφα που προσκόμισε η επιχείρηση, σχετικά με τα συστήματα πυρασφάλειας, καθώς και με τις εγκαταστάσεις παροχής και αποθήκευσης προπανίου, ενώ ελεγχοι γίνονται και στις εξόδους διαφυγής και στα συστήματα ανίχνευσης διαρροών προπανίου.

Οι εικόνες που άφησαν πίσω τους η τεράστια έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησε είναι τρομακτικές. Μάλιστα, η θερμοκρασία στο κτίριο έφτασε τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, καίγοντας ακόμη και τον χάλυβα της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και μέρος της υποδομής.

Σήμερα θα αρχίσουν να απομακρύνονται τμήματα των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν, ώστε να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των αιτίων της έκρηξης.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη “Βιολάντα”

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών. Ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην περιοχή καθώς στο παρελθόν είχε κομμωτήριο.

Η δεύτερη είναι η 45χρονη Έλενη Κατσαρού από τον Γλίνο, η τρίτη η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα, αλλά και η Αναστασία Νάσιου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες τρεις εργαζόμενες της βιομηχανίας είναι μητέρες μικρών παιδιών.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν χθες το μεσημέρι στην Ιατροδικαστική Υπηρεσίας της Λάρισας, προκειμένου να ληφθεί δείγμα DNA για την ταυτοποίησή τους και αργά το βράδυ επεστράφησαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, από όπου θα παραληφθούν από τους συγγενείς μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.