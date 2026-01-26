Βιολάντα: H τελευταία φωτογραφία των θυμάτων της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η τελευταία φωτογραφία των θυμάτων της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα, στο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το STAR φαίνονται τρία από τα θύματα να ποζάρουν χαμογελαστές κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας λίγες ώρες πριν βρεθούν νεκρές μετά τη φονική έκρηξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καμία, δεν ήξερε τι θα συνέβαινε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 και απολάμβαναν τις χαρούμενες στιγμές παρέα πριν πάνε για την βραδινή βάρδια στο εργοστάσιο.