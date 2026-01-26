Σοκάρει το ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη στο εργοστάσιο “Βιολάντα”: Ακούγεται από 8 χλμ. μακριά

Ένα πραγματικά εκκωφαντικό κρότο άκουσαν οι κάτοικοι των Τρικάλων την ώρα που συνέβη η έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοποιίας “Βιολάντα”.

Στο βίντεο που εξασφάλισε τοπικό μέσο των Τρικάλων καταγράφεται η ένταση της έκρηξης από κάμερα που βρίσκεται 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι μέχρι την Κυριακή το βράδυ, οι εργαζόμενοι διασκέδαζαν στη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ορισμένοι από αυτούς που βρέθηκαν στο εργοστάσιο στις 06:00 τα ξημερώματα, και αντίκρισαν τα χαλάσματα καθώς το κτίριο στην ουσία κόπηκε στη μέση από την έκρηξη και τη φωτιά.

Η έκρηξη που προηγήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1), ήταν τόσο ισχυρή, που ακούστηκε μέχρι και στην πόλη των Τρικάλων, αφήνοντας πίσω της 4 νεκρές εργαζόμενες, μία αγνοούμενη και 7 τραυματίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο υπόγειο του εργοστασίου εντοπίστηκαν απανθρακωμένες τρεις σοροί εργαζόμενων γυναικών, που δούλευαν στην παραγωγή κοντά στους φούρνους.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και 4η σορός εργαζόμενης, ενώ οι έρευνες στα αποκαΐδια του εργοστασίου συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να εντοπιστεί και η πέμπτη αγνοούμενη.