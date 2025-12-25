Η Αττική μετατράπηκε σε απέραντο “ποτάμι” μέσα σε λίγες ώρες – Συγκλονιστικές εικόνες από Ταύρο, Μοναστηράκι, Άλιμο (βίντεο)

Σε λίγες μόνο ώρες, η ισχυρή νεροποντή που έπληξε την Αττική την Τετάρτη 24/12, παραμονή Χριστουγέννων, άλλαξε εντελώς την εικόνα της πόλης, μετατρέποντας δρόμους και πλατείες σε χειμάρρους.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν σε Ταύρο, Μοναστηράκι και Άλιμο είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Στον Ταύρο χώρος στάθμευσης της περιοχής θύμιζε περισσότερο κοίτη ποταμού παρά αστικό οδικό δίκτυο. Τα νερά κάλυψαν το οδόστρωμα, αλλά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.

Ανάλογη ήταν η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας. Στο Μοναστηράκι, η πλατεία μετατράπηκε σε μια απέραντη λίμνη, με τα νερά να ρέουν με δύναμη και να δυσκολεύουν την κυκλοφορία πεζών και επισκεπτών.

Πολίτες προσπαθούσαν να περάσουν στην απέναντι πλευρά, αναζητώντας ασφαλές σημείο για να διασχίσουν το «ποτάμι» που σχηματίστηκε μπροστά τους, ενώ αρκετοί στάθηκαν για να καταγράψουν το πρωτοφανές σκηνικό.

Από τα ορμητικά νερά, στην οδό Λυσικράτους στον Άλιμο κατέρρευσε μάντρα πολυκατοικίας, που «βούλιαξε» στην είσοδο της οικοδομής, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σε άλλα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας από κατοίκους της περιοχής, αυτοκίνητα φαίνονται να παρασύρονται από τα νερά σαν καρυδότσουφλα. Σε μια περίπτωση μάλιστα ένας άνδρας ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου του για να γλιτώσει.

Τα φαινόμενα, αν και διήρκεσαν σχετικά λίγο, άφησαν πίσω τους έντονη ανησυχία και επανέφεραν στο προσκήνιο τα προβλήματα απορροής των υδάτων σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Οι εικόνες αυτές δείχνουν πόσο εύκολα μια δυνατή βροχή μπορεί να παραλύσει την καθημερινότητα και να μετατρέψει την πόλη σε έναν απρόβλεπτο και επικίνδυνο χώρο.