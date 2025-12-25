Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο: Κατέρρευσε μάντρα πολυκατοικίας από την ισχυρή νεροποντή (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα, πλημμύρες και διακοπές ρεύματος προκάλεσε η δυνατή βροχή που έπληξε χθες Τετάρτη 24/12, παραμονή των Χριστουγέννων, την Αττική, με τα νότια προάστια να δέχονται το μεγαλύτερο βάρος.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας, ενώ αίσθηση προκαλούν οι εικόνες από δρόμους του Αλίμου.

Από τα ορμητικά νερά, στην οδό Λυσικράτους κατέρρευσε μάντρα πολυκατοικίας, που «βούλιαξε» στην είσοδο της οικοδομής.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ενοίκων της πολυκατοικίας στην ΕΡΤ, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης, το ύψος του νερού από την κακοκαιρία έφτασε μέχρι και το 1,5 μέτρο, παρασύροντας τη μάντρα μέσα σε μόλις 5 λεπτά. Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

«Μέχρι και το ασανσέρ είχε πλημμυρίσει από νερά, βράχηκε ο θάλαμος, έπεσαν κάποιες ασφάλειες από πάνω και δεν λειτουργεί πλέον», ανέφερε ένοικος του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας και πρόσθεσε: «Είχε ξεκινήσει να βρέχει το απόγευμα σιγά-σιγά. Στην αρχή τα τράβηξαν τα νερά οι υπόνομοι. Μετά, όμως, όταν άρχισε η δυνατή η βροχή μέσα σε 5-7 λεπτά πλημμύρισε, ανέβηκε το νερό στο 1.60, στο 1.70, έριξε τη μάντρα κάτω και πλημμύρισαν τα πάντα».

«Η κοπέλα που μένει στον πρώτο όροφο, σηκώθηκε και έφυγε, έπαθε υστερία», είπε ο ίδιος και σημείωσε: «Νόμιζε ότι θα γκρεμιζόταν το σπίτι γιατί η μάντρα έπεσε πάνω στις κολόνες και τραντάχτηκε όλη η πολυκατοικία».

Έτσι, σήμερα ανήμερα των Χριστουγέννων 25/12 οι ένοικοι με τις σκούπες στα χέρια προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα νερά και τις λάσπες από την είσοδο και το ασανσέρ της πολυκατοικίας.

Σε άλλα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας από κατοίκους της περιοχής, αυτοκίνητα φαίνονται να παρασύρονται από τα νερά σαν καρυδότσουφλα. Σε μια περίπτωση μάλιστα ένας άνδρας ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου του για να γλιτώσει.

