Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Οδηγός ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου για να γλυτώσει από την κακοκαιρία (Βίντεο)

Η καταιγίδα διέλυσε είσοδο πολυκατοικίας

Άλιμος: Οδηγός ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου για να γλυτώσει από την κακοκαιρία (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον Άλιμο την Τετάρτη 24/12 κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφηκε σε κεντρικό δρόμο της περιοχής από την κάμερα του MEGA ένας οδηγός ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου προκειμένου να μην παρασυρθεί από τα νερά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο

Παράλληλα, στον Άλιμο η ορμή του νερού κατέστρεψε είσοδο πολυκατοικίας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ