Άλιμος: Οδηγός ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου για να γλυτώσει από την κακοκαιρία (Βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον Άλιμο την Τετάρτη 24/12 κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφηκε σε κεντρικό δρόμο της περιοχής από την κάμερα του MEGA ένας οδηγός ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου προκειμένου να μην παρασυρθεί από τα νερά.

Παράλληλα, στον Άλιμο η ορμή του νερού κατέστρεψε είσοδο πολυκατοικίας.