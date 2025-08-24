Βόλος: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 40χρονος γυναικοκτόνος: Παραμένει αμετανόητος – «Καλά της έκανα», φώναζε στους αστυνομικούς

Το κατώφλι του εισαγγελέα θα περάσει σήμερα (24.08) ο 40χρονος γυναικοκτόνος του Βόλου που δολοφόνησε εν ψυχρώ την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, στην είσοδο της πολυκατοικίας που έμεναν, το πρωί της Παρασκευής (22.08).

Όπως έγραφε το DEBATER, ο 40χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου, μόλις διακόσια μέτρα από τον τόπο του εγκλήματος και είχε βρει καταφύγιο σε ένα παλιό πάρκινγκ της περιοχής.

Ο ίδιος αντί να ζητήσει συγγνώμη για την πράξη του παρέμεινε κυνικός, λέγοντας στους αστυνομικούς πως «με απατούσε, τι να έκανα», ενώ, παράλληλα φέρεται να υποστήριξε πως «δεν έχω μετανιώσει για ότι έκανα».

Οι αστυνομικοί είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και κατάφεραν να τον συλλάβουν μετά από μία ημέρα, ενώ, όταν τον εντόπισαν ο 40χρονος φορούσε διαφορετικά ρούχα από την ημέρα του εγκλήματος, τα οποία είχε βρει σε έναν κάδο σκουπιδιών.

Οι κάτοικοι τις τελευταίες ώρες είχαν δει έναν μυστηριώδη άνδρα να τριγυρίζει στην περιοχή, όμως, τα ρούχα του δεν ταίριαζαν με εκείνα του γυναικοκτόνου. Ωστόσο, ένας κάτοικος αναγνώρισε το πρόσωπό του και ειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές.

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου, θα το κάνω και εγώ σε εκείνον»

Η 18χρονη κόρη της 36χρονης, μιλώντας στο taxydromos.gr, έδειξε μία φωτογραφία με τα τραύματα και τις μελανιές που είχε προκαλέσει ο 40χρονος στη μητέρα της.

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου – δείτε εδώ – θα το κάνω και εγώ σε εκείνον. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω ποτέ να τον ξαναδώ στα μάτια μου! Όμως θα τον αντιμετωπίσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”», είπε με δάκρυα και θυμό.

Η ίδια συνέχισε, περιγράφοντας την τραγική πραγματικότητα: «Θα πάρω την εκδίκηση για τη μητέρα μου. Την έχασα από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπώ τους γονείς μου, αλλά τώρα είναι και οι δύο νεκροί. Εγώ και τα αδέρφια μου θα είμαστε από εδώ και πέρα και μάνα και πατέρας για τα μικρότερα αδέλφια μας».

Έψαχνε λίρες στα βουνά

Την ίδια ώρα νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από το παρελθόν του 40χρονου γυναικοκτόνου. Σύμφωνα με το newspaper.gr, η οικογένεια αντιμετώπιζε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα με αποτέλεσμα ο ίδιος να αναζητεί χρήματα με ανορθόδοξες μεθόδους.

Σε σχετική φωτογραφία φαίνεται ο 40χρονος άνδρας να ποζάρει κρατώντας μηχάνημα ανίχνευσης χρυσού, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο ίδιος συνήθιζε να συμμετέχει σε εξορμήσεις χρυσοθήρων ψάχνοντας λίρες και πολύτιμα αντικείμενα που, κατά τις φήμες, βρίσκονται θαμμένα από παλαιότερες εποχές.

Το βαρύ παρελθόν του

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Mega, ο δράστης έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για υποθέσεις ναρκωτικών και χρήση ναρκωτικών. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία δεν είχε γίνει σε βάρος του, ωστόσο, οι γείτονές τους άκουγαν συχνά φωνές από το συγκεκριμένο διαμέρισμα.