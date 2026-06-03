Νίκος Ταγαράς: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο του πρώην υφυπουργού – “Αποτέλεσες φωτεινό παράδειγμα πολιτικού” είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Εικόνες)

Σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρετούν σήμερα συγγενείς και φίλοι τον πρώην υπουργό και βουλευτή Νίκο Ταγαρά που έφυγε σε ηλικία 70 ετών.

Η σορός του πρώην βουλευτή έφτασε στον στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο το πρωί της Τετάρτης (3/6). Φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και απλοί πολίτες προσήλθαν στον ναό για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Νίκο Ταγαρά.

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Ανάμεσα στους παρόντες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφώνησε τον επικήδειο λόγο:

«Αντίο Νίκο και πράγματι αξίζεις να σε συνοδεύει η ελληνική σημαία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικήδειο για τον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος, Νίκο Ταγαρά.

Ο εκλιπών, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, ο οποίος συνέταξε τον πρώτο ολοκληρωμένο πολεοδομικό και χωροταξικό χάρτη της χώρας. Ανέδειξε ακόμη την τραγική ειρωνεία, ότι αύριο ψηφίζεται στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Νίκου Ταγαρά και μίλησε για το σπάνιο ήθος, τη μετριοφροσύνη και την ευρεία αποδοχή του από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.

«Εσύ ήσουν ο κατάλληλος για αυτό το έργο, εσένα ήθελαν όλοι από όλες τις πτέρυγες της Βουλής» σημείωσε.

Η σορός του εκλιπόντος τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10:00, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Η εξόδιος ακολουθία γίνεται στον Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, παρουσία πολιτειακών, πολιτικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Παράλληλα, η οικογένεια του Νίκου Ταγαρά απηύθυνε έκκληση, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

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Στην κηδεία βρέθηκαν διάφοροι πολιτικοί όπως ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ισίδωρος Κούβελος, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Νίκος Δένδιας, ο Κώστας Σκρέκας και ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ενώ το παρών έδωσαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο εκπρόσωπος τύπου της Κυβέρνησης Παύλος Μαρινάκης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα από τον πολιτικό κόσμο.

Ο Νίκος Ταγαράς διετέλεσε υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 5 Αυγούστου 2020 έως το θάνατό του, ενώ διετέλεσε επίσης αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.

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Αναλυτικά ο επικήδειος του πρωθυπουργού για τον Νίκο Ταγαρά

«Νίκο, είμαι κι εγώ σήμερα εδώ για να σε αποχαιρετήσω, μαζί με τους πολλούς φίλους σου, μαζί με την όμορφη οικογένειά σου, τους ανθρώπους που χρόνια σε τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.

Με τους συναγωνιστές μας στη Νέα Δημοκρατία, με το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και με πολιτικούς απ’ όλες τις παρατάξεις, που τους κέρδισες με τις γνώσεις σου, με το ήθος σου και κυρίως με την ευπρέπειά σου.

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Με τους συναδέλφους σου μηχανικούς και, βέβαια, πάνω απ’ όλους, με τους Κορίνθιους και τους συμπατριώτες από το αγαπημένο σου Χιλιομόδι», ανέφερε στον επικήδειο που εκφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαι επίσης εδώ για να θρηνήσω έναν προσωπικό φίλο και έναν πολύτιμο συνεργάτη. Κυρίως, όμως, για να σου πω από καρδιάς ότι θα μείνεις πάντα στη μνήμη μας ως ένα φωτεινό παράδειγμα αυτοδημιούργητου και άξιου επιστήμονα.

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Πολιτικού που ήξερε να συνδυάζει την αθόρυβη δράση με το αποτέλεσμα και δημόσιου ανθρώπου που, στη μακρά του διαδρομή, υπήρξε ακέραιος και σοβαρός, πιστός στο καθήκον και, ταυτόχρονα, πράος και συναινετικός με τους συνομιλητές του.

Είμαι ακόμη εδώ για να σε ευχαριστήσω για τα πολλά που πρόσφερες στην πατρίδα, ως δήμαρχος, ως νομάρχης, ως βουλευτής και ύστερα αναλαμβάνοντας μία πολύ σημαντική κυβερνητική ευθύνη, για τον πρώτο ολοκληρωμένο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.

Είναι μία μεταρρύθμιση, τη σημασία της οποίας εσύ γνώριζες καλύτερα από τον καθένα. Μια μεταρρύθμιση την οποία και εγώ την έχω στην καρδιά μου. Θυμάμαι τις ατελείωτες συσκέψεις μαζί σου, όπου, με ιώβεια υπομονή, μας εξηγούσες και μας έδινες με απλά λόγια να καταλάβουμε την περιπλοκότητα του εγχειρήματος που είχες αναλάβει.

Και -τι τραγική ειρωνεία- αύριο ψηφίζεται στην Ολομέλεια ο νέος Κώδικας χωρίς εσύ να είσαι εκεί να τον δεις να γίνεται πράξη. Θα μείνει, όμως, ως κορυφαία παρακαταθήκη σου και ως ένα έργο το οποίο αποφασίσαμε από εδώ και στο εξής να φέρει το όνομά σου.

Γιατί σε όποιο πόστο και αν σου ζήτησα να εργαστείς, ποτέ δεν ακούστηκε έστω μία φωνή έντασης. Εχθροί και φίλοι, βλέπεις, συνομολογούσαν ανομολόγητα ότι εσύ ήσουν ο κατάλληλος άνθρωπος για να αναλάβεις την κρίσιμη αποστολή της οργάνωσης του χώρου της πατρίδας.

Και αυτή η αναγνώριση κατατρόπωνε, τελικά, κάθε ανταγωνισμό και πολύ περισσότερο τον φθόνο που πάντα, δυστυχώς, υπάρχει στην πολιτική. Ένα τέτοιο χάρισμα είναι πραγματικά σπάνιο.

Είμαι, τέλος, εδώ για να τιμήσω μια πολύχρονη πορεία στα κοινά, η οποία πιστεύω ότι αναδεικνύει τελικά το καλό πρόσωπο της πολιτικής, γιατί εσύ, Νίκο, απέδειξες ότι την κομματική σου συνέπεια μπορεί να τη συνοδεύει πάντα η διάθεση συνεννόησης, την αποφασιστικότητα μπορεί να τη συνοδεύει η σύνεση και την παραταξιακή ορμή ο ήπιος λόγος -αρετές δυσεύρετες στις μέρες μας.

Ξέρω ότι πάλεψες με αξιοπρέπεια και θυμάμαι χαρακτηριστικά το τελευταίο μας τηλεφώνημα, όπου επέμενες να μου μιλάς για το αντικείμενο της δουλειάς. Όπως ξέρω ότι από τα λόγια προτιμούσες την αθόρυβη δουλειά. Έτσι θα τιμήσω και εγώ τη δωρική σου στάση, παραλείποντας τα πολλά τα οποία θα μπορούσα να πω.

Να σε ευχαριστήσω μόνο για κάτι πολύτιμο που μας ενέπνευσες: τη βεβαιότητα πως αρχές και αξίες, όπως η προσήλωση στο κοινό καλό, μπορεί μερικές φορές να μοιάζουν παραδοσιακές, να μοιάζουν να έρχονται από το παρελθόν, όμως παρουσίες σαν τη δική σου τελικά τις μετουσίωσαν, ως ένα επίκαιρο και απολύτως αναγκαίο χαρακτηριστικό της δημόσιας ζωής.

Γιατί σήμερα όσο ποτέ, Νίκο, χρειαζόμαστε παραδείγματα σαν και αυτά που μας χάρισες. Πολιτικοί που είναι ταυτόχρονα άνθρωποι, σκέψη σύνθετη που ταυτόχρονα μπορεί να μεταδίδεται απλά, αφοσίωση σε ιδέες που τελικά, όμως, δεν «φυλακίζονται» σε δόγματα, και κυρίως δουλειά, σκληρή δουλειά, επίπονη δουλειά, για το αποτέλεσμα και για την ενότητα όλων γύρω από αυτό.

Είναι προτερήματα τα οποία τώρα θα σε συντροφεύουν μαζί με την αγάπη των χιλιάδων φίλων σου, αλλά μαζί και με τον σεβασμό των αντιπάλων σου.

Αντίο, Νίκο. Και πραγματικά την αξίζεις την ελληνική σημαία που θα σε συνοδεύει στην τελευταία σου κατοικία», κατέληξε στον επικήδειο που εκφώνησε ο πρωθυπουργός.

Εικόνες: (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI):