Γυναικοκτονία στο Βόλο: Η κόρη και η αδερφή ζητούν εκδίκηση “Αυτό που έκανε στη μαμά μου, θα το κάνω και εγώ σε εκείνον” , είπε η 18χρονη

Λίγα μέτρα από το διαμέρισμα της οδού Κωνσταντά στον Βόλο όπου ο 40χρονος συζυγοκτόνος διέπραξε το φρικτό έγκλημα, η γειτονιά συγκλονίστηκε από κραυγές οργής και πόθου για δικαιοσύνη. Ήταν η στιγμή που τα παιδιά της αδικοχαμένης 36χρονης και οι συγγενείς τους πληροφορήθηκαν ότι ο δράστης είχε εντοπιστεί και συνελήφθη.

Στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα τρία μικρότερα παιδιά, η 18χρονη κόρη της γυναίκας, η μία από τις αδερφές της και ο πατέρας του δράστη. Με κομμένη την ανάσα, παρακολουθούσαν τις εξελίξεις, περιμένοντας την ασφάλεια που έφερναν οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν περικυκλώσει το σπίτι όλο το βράδυ, προστατεύοντας τα παιδιά και παρακολουθώντας κάθε κίνηση του δράστη.

Ο δράστης εντοπίστηκε πίσω από θάμνους

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος εντοπίστηκε να κοιμάται πίσω από θάμνους, μόλις 400 μέτρα από το σπίτι του, περίπου πέντε λεπτά με τα πόδια. Τον αντιλήφθηκε ένας περίοικος, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή και επενέβησαν, ακινητοποιώντας τον δράστη.

Ο 40χρονος δεν προέβαλε καμία αντίσταση και ήταν εμφανώς καταβεβλημένος. Κατά τη σύλληψή του, φώναζε ότι σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τον απατούσε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε» και «δεν μετανιώνω για τίποτα».

Προσπάθεια διαφυγής και αλλαγή ενδυμασίας

Ο δράστης δεν φορούσε τα ίδια ρούχα με τα οποία είχε διαφύγει από την πολυκατοικία μετά την άγρια δολοφονία. Είχε αλλάξει ρούχα, σε μια προφανή προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπήρχαν αρκετές αναφορές για ύποπτο άτομο στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το σπίτι, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.

Από νωρίς το πρωί, οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν ενισχυθεί έξω από το σπίτι της οικογένειας, όπου παραμένουν τα τέσσερα παιδιά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά τους. Υπήρχε πάντα η πιθανότητα ο δράστης να ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι, γι’ αυτό και κρυβόταν σε τόσο κοντινή απόσταση. Οι φόβοι ότι θα μπορούσε να βάλει τέλος στη ζωή του δεν επιβεβαιώθηκαν κατά τη σύλληψή του.

Η οργή της 18χρονης κόρης

Η 18χρονη Κατερίνα, κόρη της αδικοχαμένης, μίλησε με σοκ και θυμό για τη μητέρα της, στο taxydromos.gr δείχνοντας στο κινητό της τη φωτογραφία με τα τραύματα και τις μελανιές που της είχε προκαλέσει ο πατέρας της.

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου – δείτε εδώ – θα το κάνω και εγώ σε εκείνον. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω ποτέ να τον ξαναδώ στα μάτια μου! Όμως θα τον αντιμετωπίσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”», είπε με δάκρυα και θυμό.

Η ίδια συνέχισε, περιγράφοντας την τραγική πραγματικότητα:

«Θα πάρω την εκδίκηση για τη μητέρα μου. Την έχασα από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπώ τους γονείς μου, αλλά τώρα είναι και οι δύο νεκροί. Εγώ και τα αδέρφια μου θα είμαστε από εδώ και πέρα και μάνα και πατέρας για τα μικρότερα αδέλφια μας».

Η 18χρονη μίλησε και για την οικογενειακή μυστικότητα και τη ζήλια που βίωναν:

«Το μυστικό της οικογένειάς μου θα το κρατήσω μέσα μου. Αυτό που ζούσαμε το ξέρουμε μόνο εμείς. Η μητέρα μου και εμείς τα παιδιά της ήμασταν μια οικογένεια που ζηλεύανε και θαυμάζανε. Τώρα, όμως, αυτός μας κατέστρεψε».

Η αδερφή της 36χρονης ζητά δικαιοσύνη

Η Ιωάννα, αδερφή της 36χρονης, εξέφρασε με σκληρή ειλικρίνεια την οργή και τον πόνο της στο Euronews Albania: «Να μπει φυλακή και να μην ξαναβγεί ποτέ. Εκεί να σαπίσει».

Περιέγραψε τη ζωή της αδερφής της δίπλα στον δράστη ως εφιαλτική:

«Ήταν δυναμική, εργατική, μητέρα που λάτρευε τα παιδιά της και θυσίαζε τη ζωή της γι’ αυτά. Υπάρχουν τόσα που θα ήθελα να πω για εκείνη, αλλά δεν μπορώ… Δεν είμαι σε κατάσταση».

Στο σημείο όπου η 36χρονη άφησε την τελευταία της πνοή, μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, η οικογένειά της άφησε ένα κεράκι και ένα λουλούδι, σε μια συμβολική χειρονομία μνήμης και τιμής για την άτυχη γυναίκα.



