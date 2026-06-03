Σοκ με 22χρονη στα Χανιά – Πήγε να βάλει τέλος στην ζωή της καταναλώνοντας χάπια
Yποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις
Πανικός επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (3/6) σε περιοχή των Χανίων όταν 22χρονη πήγε να βάλει τέλος στην ζωή της καταναλώνοντας χάπια.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο από συγγενικό πρόσωπο της 22χρονης, και παρέλαβε την γυναίκα για να την μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Η 22χρονη κατανάλωσε μία ολόκληρη καρτέλα από χάπια επιδιώκοντας να δώσει τέλος στη ζωή της για άγνωστους λόγους.
Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις.
πηγή στην Google
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