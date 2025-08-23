Γυναικοκτονία στον Βόλο: Κρυβόταν 29 ώρες στην πόλη – «Με απατούσε, τι να έκανα», τα πρώτα του λόγια (εικόνες, βίντεο) 

Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό που ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης έδωσαν οι αρχές του Βόλου, εντοπίζοντας το μεσημέρι του Σαββάτου τον 40χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του στην οδό Κωνσταντά, όπως μετέδωσε το the newspaper.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κρυβόταν σε οικόπεδο επί των οδών Ευριπίδου και Κουντουριώτου, όπου πρόκειται να ανεγερθεί οικοδομή, μόλις 200 μέτρα από το διαμέρισμα του εγκλήματος.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών ο 40χρονος άνδρας ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 36χρονη γιατί τον απατούσε, προσθέτοντας «με απατούσε, δεν μετανιώνω», «με απατούσε, τι να έκανα», παράλληλα φέρεται να υποστήριξε πως «δεν έχω μετανιώσει για ότι έκανα».



Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου είχαν αναπτύξει εκτεταμένα μπλόκα και ελέγχους σε όλη την περιοχή, αξιοποιώντας πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων. Μετά τη σύλληψή του, ο δράστης οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Βόλου και η υπόθεση προχωρά στη Δικαιοσύνη.

Δείτε εικόνες από το σημείο: