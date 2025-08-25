Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Όλα τα είδα, και όταν την μαχαίρωσε και όταν την τράβηξε από το μαλλί» – Συγκλονίζει η κόρη του ζευγαριού

Ραγίζουν καρδιές τα λόγια της κόρης της 36χρονης που έγινε αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας της μητέρας της από τον πατέρα τους στην είσοδο του σπιτιού τους στο κέντρο του Βόλου.

Όπως αποκαλύπτει η ίδια μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Live News» οι γονείς της είχαν τσακωθεί πολύ άγρια και στο παρελθόν, καθώς ο 40χρονος γυναικοκτόνος τη ζήλευε παθολογικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης γι’ αυτό το λόγο. Είχαν τσακωθεί ξανά αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από την ζήλια και γι’ αυτό το έκανε», εξομολογείται.

«Όλα τα είδα – Η μητέρα μου φώναζε “βοήθεια, βοήθεια”»

Στη συνέχεια εξομολογείται όσα είδε το μοιραίο πρωινό.

«Φώναζε η μητέρα μου “βοήθεια, βοήθεια” και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν και αυτό. Μετά άρχισε να λέει η μαμά “θες να με σκοτώσεις” και λέει “βάλτε την μικρή μέσα” και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε. Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών.

Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά “καλύτερα να χωρίσουμε” και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και έπειτα από δύο μέρες γύρισε και μας έλεγε “το έχω μετανιώσει” και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου» περιέγραψε η κόρης του ζευγαριού .

Σχετικά με το αν ο πατέρας της είναι κάνει απόπειρα αυτοκτονίας στο παρελθόν, απάντησε «κάποτε ναι, φέτος βασικά. Γι’ αυτό τον λόγο. Έπαιρνε το κινητό της μαμάς, έψαχνε τα μηνύματα».

«Ήταν έγκυος και το παιδί δεν ήταν δικό μου – Μιλούσε με άλλους στο Facebook»

Σε κατάσταση αμόκ βρισκόταν ο 40χρονος άνδρας όταν επιτέθηκε με μανία στη 36χρονη σύζυγό του, στον Βόλο, την οποία και δολοφόνησε μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Η οργή του ήταν τέτοια, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, της κατάφερε τη χαριστική βολή στην καρδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή, για τη στυγερή δολοφονία που σημειώθηκε έξω από την πολυκατοικία όπου έμενε η οικογένεια, στο κέντρο του Βόλου.

Μιλώντας στο MEGA, ο 40χρονος δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία: «Ήταν έγκυος και το παιδί δεν ήταν δικό μου. Μιλούσε με άλλους στο Facebook, ζήλευα», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, περιγράφει τη συναισθηματική του κατάσταση και την παθολογική αγάπη που ένιωθε για τη σύζυγό του:

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου. Δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου. Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μού είπε ότι το παιδί που έχασε, δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφό της. Οι υπόνοιές μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά, ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας», υποστήριξε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν. Μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένειά μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως, στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της. Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη», κατέληξε.

«Φταίνε και οι δύο», λέει ο γαμπρός του

Ο γαμπρός του 40χρονου, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε τον δράστη ως έναν άνθρωπο που έκανε τα πάντα για τη γυναίκα και τα παιδιά του. Παράλληλα, τόνισε πως «για όσα έγιναν φταίνε και οι δύο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είμαι μαζί του σε αυτό που έκανε αλλά δεν ήταν αυτό που παρουσιάζουν όλοι. Έτρεχε για το μεροκάματο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ό,τι έκανε τα έκανε πάντα για τα παιδιά και τη γυναίκα του. Η γυναίκα του τα ήξερε όλα, και για τα λεφτά και για τα ναρκωτικά», υπογράμμισε.

Το χρονικό της τραγωδίας