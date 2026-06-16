Γυναικοκτονία στη Δράμα: Οι φόβοι της αστυνομικού και η “προφητική” ανάρτηση – Είχε περάσει από ψυχομετρικά τεστ ο 50χρονος

Ως προμελετημένη αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες Δευτέρα 15/6 στη Δράμα, με θύμα τη 45χρονη αστυνομικό και δράστη τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν σοκ, την ώρα που επανέρχονται τα ερωτήματα για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας.

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Εν τω μεταξύ, η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχε κάνει η άτυχη Αντιγόνη 12 ημέρες πριν τη δολοφονία της προκαλεί ανατριχίλα.

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή» έγραφε.

Η 45χρονη αστυνομικός, η οποία υπηρετούσε στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Νευροκοπίου, μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας μετά την επίθεση που δέχθηκε μέσα στο σπίτι της. Παρόλο που οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την κρατήσουν στη ζωή, λίγο πριν από τις 19:15 το απόγευμα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 50χρονος εν διαστάσει σύζυγός της, αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της κατάφερε σφοδρά χτυπήματα με μαχαίρι, στο στήθος, στην πλάτη και στο πρόσωπο. Αμέσως μετά εγκατέλειψε το σπίτι και εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητό του.

Ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι η άτυχη γυναίκα είχε δεχθεί 8 μαχαιριές, ενώ δίπλα της βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο ο σύζυγός της τη δολοφόνησε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από το φονικό, οι δύο σύζυγοι κατέβηκαν στο υπόγειο του σπιτιού τους προκειμένου να συζητήσουν μακριά από τα παιδιά τους. Εκεί φέρεται να ξέσπασε έντονος καβγάς, ο οποίος κατέληξε στην αιματηρή επίθεση.

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Η αποκάλυψη της οικογενειακής τραγωδίας έγινε ύστερα από το τηλεφώνημα του ανήλικου γιου του ζευγαριού στο κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 16χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Αξίζει να σημειωθεί πως το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε γύρω στις 17:00, γεγονός που τοποθετεί χρονικά την στυγερή επίθεση νωρίς το απόγευμα.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Παράλληλα, άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου.

Γύρω στις 17:30, πολίτης ειδοποίησε την Αστυνομία για ένα όχημα που βρισκόταν σε περιοχή του Κορυλόβου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε αυτό τον 50χρονο νεκρό, με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Δίπλα του βρέθηκε το υπηρεσιακό του πιστόλι, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι έβαλε τέλος στη ζωή του.

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Αν και δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα οι δύο αστυνομικοί βρίσκονταν σε διάσταση και αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στη σχέση τους.

Μάλιστα, η άτυχη αστυνομικός φέρεται να είχε απευθυνθεί σε ανώτερο αξιωματικό της ΕΛΑΣ πριν από μερικές εβδομάδες, εκφράζοντας φόβους για την ψυχική κατάσταση του συζύγου της. Η αναφορά αυτή είχε οδηγήσει σε εξέτασή του από υπηρεσιακό ψυχίατρο της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Ο 50χρονος πέρασε από τη διαδικασία ψυχομετρικών τεστ και αξιολόγησης, από την οποία προέκυψε ότι μπορούσε να συνεχίσει την υπηρεσία του και να φέρει όπλο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από την αξιολόγηση δεν προέκυψε κάποιο εύρημα που να δικαιολογεί την απομάκρυνσή του από τα καθήκοντά του ή τη λήψη άλλων περιοριστικών μέτρων.

Δράμα: Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά

Τα παιδιά της οικογένειας, ο 16χρονος και η 20χρονη αδελφή του που έμειναν ορφανά, αμέσως μετά την τραγωδία μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον και βρίσκονται υπό τη φροντίδα συγγενικών τους προσώπων, ενώ λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη.

Επίσης, στελέχη της ΕΛΑΣ και ειδικοί ψυχικής υγείας προσπαθούν να τα βοηθήσουν ώστε να διαχειριστούν τις συνέπειες ενός γεγονότος που άλλαξε δραματικά τη ζωή τους, αλλά και να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα σχετικά με το τι προηγήθηκε της στυγερής γυναικοκτονίας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ εξετάζονται καταθέσεις και ευρήματα από το σπίτι του ζευγαριού.