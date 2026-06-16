Φωτιά στην Φθιώτιδα – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (16/6) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην Ανθήλη Φθιώτιδας με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.