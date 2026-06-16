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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Φθιώτιδα – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

Κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ

Φωτιά στην Φθιώτιδα – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (16/6) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην Ανθήλη Φθιώτιδας με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.

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Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

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