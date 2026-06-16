Δράμα: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το μένος του αστυνομικού – Στο “μικροσκόπιο” οι συναντήσεις του με ψυχολόγο

Να ρίξουν περισσότερο φως στη γυναικοκτονία στη Δράμα που σημειώθηκε χθες Δευτέρα 15/6 προσπαθούν οι αστυνομικοί με καταθέσεις και ενδεχομένως και άρση απορρήτου των επικοινωνιών.

Το ζευγάρι, όπως προκύπτει, τους τελευταίους μήνες είχε προβλήματα, με τους τσακωμούς να είναι συχνοί. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο 50χρονος αστυνομικός θα έφτανε στο σημείο να σκοτώσει την 45χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, την ώρα μάλιστα που στο σπίτι ήταν το ανήλικο παιδί τους.

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Ο 50χρονος αρχιφύλακας της Ομάδας ΔΙΑΣ και άνθρωπος με έντονη αθλητική δράση μαχαίρωσε 8 φορές την σύζυγό του σε πλάτη, ώμο και πλευρά. Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρώτα της επιτέθηκε πισώπλατα και με σιδερολοστό, προτού αρχίσει να τη μαχαιρώνει με μανία.

Το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να ήταν η ζήλια και η άρνηση του δράστη να αποδεχθεί τον χωρισμό, τον οποίο είχε ζητήσει επανειλημμένα η σύζυγος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η γυναίκα είχε ζητήσει δύο φορές απόσπαση από τη Δράμα και ο δράστης επισκεπτόταν ιδιωτικά ψυχολόγο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές ούτε την υπηρεσία τους για περιστατικά βίας ή εντάσεων.

Στο μικροσκόπιο φαίνεται πως έχουν μπει και οι συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο δράστης και αυτόχειρας καθώς, όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «μας προκύπτει ότι είχε μπει σε μια διαδικασία να διαλυθεί ο γάμος του ζευγαριού και ο συνάδελφος δεν μπορούσε να αντέξει τον χωρισμό και ζήτησε βοήθεια».

«Το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ και την υπηρεσία. Δύο άνθρωποι οι οποίοι, όπως μας περιγράφονται από τις υπηρεσίες τους, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα. Ήταν απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα. Δεν μας προκύπτει ότι υπήρχε ένταση ή συστηματική κακοποίηση» σημείωσε ακόμα η κυρία Δημογλίδου.

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Παράλληλα, οι αστυνομικοί περιμένουν στοιχεία και από την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται σήμερα να εξετάσει τη σορό της γυναίκας που δολοφονήθηκε.

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Η ανατριχιαστική ανάρτηση λίγες ημέρες πριν

Εν τω μεταξύ, η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχε κάνει η άτυχη Αντιγόνη 12 ημέρες πριν τη δολοφονία της προκαλεί ανατριχίλα.

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«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή» έγραφε.

Δράμα: Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Η 45χρονη αστυνομικός μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15/6 βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας μετά την επίθεση που δέχθηκε μέσα στο σπίτι της. Παρόλο που οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την κρατήσουν στη ζωή, λίγο πριν από τις 19:15 το απόγευμα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.

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Σύμφωνα με τα πληροφορίες, ο 50χρονος εν διαστάσει σύζυγός της, αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της κατάφερε σφοδρά χτυπήματα με μαχαίρι, στο στήθος, στην πλάτη και στο πρόσωπο. Αμέσως μετά εγκατέλειψε το σπίτι και εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητό του.

Ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι η άτυχη γυναίκα είχε δεχθεί 8 μαχαιριές, ενώ δίπλα της βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο ο σύζυγός της τη δολοφόνησε.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από το φονικό, οι δύο σύζυγοι κατέβηκαν στο υπόγειο του σπιτιού τους προκειμένου να συζητήσουν μακριά από τα παιδιά τους. Εκεί φέρεται να ξέσπασε έντονος καβγάς, ο οποίος κατέληξε στην αιματηρή επίθεση.

Η αποκάλυψη της οικογενειακής τραγωδίας έγινε ύστερα από το τηλεφώνημα του ανήλικου γιου του ζευγαριού στο κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 16χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Αξίζει να σημειωθεί πως το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε γύρω στις 17:00, γεγονός που τοποθετεί χρονικά την στυγερή επίθεση νωρίς το απόγευμα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Παράλληλα, άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου.

Γύρω στις 17:30, πολίτης ειδοποίησε την Αστυνομία για ένα όχημα που βρισκόταν σε περιοχή του Κορυλόβου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε αυτό τον 50χρονο νεκρό, με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Δίπλα του βρέθηκε το υπηρεσιακό του πιστόλι, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι έβαλε τέλος στη ζωή του.

Τα παιδιά της οικογένειας, ο 16χρονος και η 20χρονη αδελφή του που έμειναν ορφανά, αμέσως μετά την τραγωδία μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον και βρίσκονται υπό τη φροντίδα συγγενικών τους προσώπων, ενώ λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη.