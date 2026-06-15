Γυναικοκτονία στην Δράμα: Αυτός είναι ο αστυνομικός που σκότωσε τη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο, από μια ακόμη γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Δράμα όπου μια γυναίκα έπεσε δολοφονημένη από τον συζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην σύζυγό του, η οποία επίσης υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Δράμας, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για την ζωή της, μη μπορώντας να κρατηθεί στη ζωή..

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Λίγη ώρα αργότερα, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στον Κορύλοβο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είχε αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά της, με αποτέλεσμα η οικογενειακή τραγωδία να λάβει ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις. Το ζευγάρι ήταν και οι δύο εν ενεργεία αστυνομικοί. Ο άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του αθλητισμού, καθώς ασχολούνταν με το CrossFit και είχε καταγράψει σημαντικές διακρίσεις σε αγώνες.

Η υπόθεση έχει βυθίσει στο πένθος τόσο την αστυνομική οικογένεια όσο και την κοινωνία της Δράμας. Η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο φονικό και στην συνέχεια στην αυτοκτονία του δράστη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα επίσημα πορίσματα που θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της τραγικής υπόθεσης.