Γραμμή Υγείας 1566: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία με δεκάδες χιλιάδες ραντεβού σε μία μέρα

Μια πρωτοφανή ανταπόκριση από τους πολίτες κατέγραψε η νέα ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης του Υπουργείου Υγείας «1566», που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού Συντονισμού, Πλοήγησης και Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Υγείας», σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Σκοπός της γραμμής είναι η δωρεάν κάλυψη του συνόλου των λειτουργιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), διευκολύνοντας την επικοινωνία των πολιτών με γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις και νοσοκομεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γραμμή λειτουργεί από τις 15 Ιουλίου 2025 και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου είχε διαχειριστεί συνολικά περισσότερες από 164.000 κλήσεις. Το 82% αυτών, δηλαδή πάνω από 135.000 κλήσεις, αφορούσε ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, καθώς και με ιατρούς και διαγνωστικές υπηρεσίες σε δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Από σήμερα, 1 Οκτωβρίου, η γραμμή 1566 παρέχει πλέον τη δυνατότητα κράτησης ραντεβού με γιατρούς στα νοσοκομεία, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής, της εφαρμογής My Health App και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή: καταγράφηκαν συνολικά 162.420 κλήσεις, εκ των οποίων τα τηλεφωνικά κέντρα διαχειρίστηκαν 35.500 κλήσεις, δηλαδή περίπου όσες είχαν τηλεφωνήσει οι πολίτες από την 15η Ιουλίου έως σήμερα. Από τις τρεις πλατφόρμες έκλεισαν περισσότερα από 50.000 ραντεβού σε μία μόνο ημέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο σημερινός όγκος κλήσεων ξεπερνά κατά +7.609% το μέσο ημερήσιο όγκο κλήσεων που είχε καταγραφεί από την έναρξη της λειτουργίας της γραμμής, ενώ υπερβαίνει κατά +1.524% τον προγραμματισμό του έργου, που βασίζεται σε 10.000 κλήσεις ημερησίως.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών καταδεικνύει την αποδοχή και την ανάγκη για ένα σύγχρονο, εύκολα προσβάσιμο και αποτελεσματικό σύστημα εξυπηρέτησης στο ΕΣΥ. Παράλληλα, από αύριο θα τεθεί σε λειτουργία μηχανισμός callback, ώστε οι πολίτες να μην περιμένουν στην αναμονή, αλλά να λαμβάνουν κλήση από το σύστημα για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Η ανάρτηση του υπουργού υγείας