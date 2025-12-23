Γιώργος Μαζωνάκης: Τα μηνύματα που του έστειλε ο επιχειρηματίας – “Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, γιατί δεν απαντάς;”

Μαίνεται ο «πόλεμος» που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και τον γνωστό επιχειρηματία Θανάση Παπαγεωργίου μαίνεται.

Ο τραγουδιστής θεωρεί ότι ο επιχειρηματίας βρίσκεται πίσω από τις καταγγελίες που έκανε σε βάρος του ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ενώ ο ίδιος τα αρνείται και έχει στείλει εξώδικο.

Το Star παρουσίασε τα μηνύματα που έστελνε ο επιχειρηματίας στον Μαζωνάκη μέχρι πριν λίγο καιρό: «Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματα μας, γιατί δεν απαντάς;».

Όλα αυτά τα μηνύματα υπάρχουν και στα αρχεία του τμήματος Εκβιαστών και πλέον μένει να φανεί εάν και πότε θα προχωρήσει σε μηνύσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παράλληλα, ο κ. Παπαγεωργίου διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να μείνει αδρανής.

Απολύθηκε από το Can Can ο Stef

Εν τω μεταξύ, παρελθόν αποτελεί ο 21χρονος που μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη από το Can Can, όπου εμφανιζόταν με τη Χαρά Βέρρα, τον Γιώργο Βελισσάρη και τον Μάκη Δημάκη.

Ο τραγουδιστής υποστηρίζει ότι έγινε αυτό γιατί «τόλμησε» να τα βάλει με τον Μαζωνάκη, ενώ πηγές από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη του μαγαζιού ανέφεραν στο STAR ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν ήθελε «φασαρίες» και «αρνητική δημοσιότητα».

Η ανακοίνωση του CanCan για την απόλυση του Stef Παπαδόπουλου:

«Η διεύθυνση του Can Can, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, επιθυμεί να αποσαφηνίσει τη θέση της και να διευκρινίσει τα ακόλουθα: Ως ιστορικός χώρος διασκέδασης με πολυετή πορεία, λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό προς όλους τους καλλιτέχνες. Οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρησή μας. Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εξέφρασαν την αναστάτωση από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας μας σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Σεβόμαστε απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη αφορούσε αποκλειστικά τον σεβασμό στην πολυετή καλλιτεχνική του πορεία και όχι την ουσία της εκκρεμούς υπόθεσης. Υπό το βάρος των εξελίξεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού μας προγράμματος, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με τον κ. Στέφανο Παπαδόπουλο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε η εξέλιξη της υπόθεσης να συνεχιστεί απρόσκοπτα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, μακριά από τον εργασιακό χώρο και την πίεση της δημοσιότητας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσφορά ποιοτικής διασκέδασης στο κοινό μας, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες της Δικαιοσύνης».