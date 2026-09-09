ΕΚΤΑΚΤΟ – Κυψέλη: Νέα σακούλα με οστά εντοπίστηκε στην Αλεπότρυπα

Νέα σακούλα με μικρά οστά εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, προκαλώντας νέο συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σακούλα βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί χθες η πρώτη σακούλα με οστά στην Κυψέλη.

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Προς το παρόν, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί εάν τα νέα οστά είναι ανθρώπινα ούτε εάν συνδέονται με το χθεσινό εύρημα.

Δεν περίμενε τους αστυνομικούς ο πολίτης που ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ.

Την Αστυνομία ειδοποίησε πολίτης, ο οποίος ανέφερε τον εντοπισμό της σακούλας. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή, ο άνθρωπος που είχε πραγματοποιήσει την κλήση δεν τους περίμενε στο σημείο.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο, προκειμένου να προστατευθούν τα ευρήματα και να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αυτοψία.

Κλήθηκε ιατροδικαστής

Στο σημείο έχει κληθεί ιατροδικαστής, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πρώτη εξέταση των μικρών οστών.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση αναμένεται να δείξει αρχικά εάν πρόκειται για ανθρώπινα ή ζωικά οστά. Σε επόμενο στάδιο θα εξεταστεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με τη σακούλα που είχε βρεθεί μία ημέρα νωρίτερα στην ίδια περιοχή.

Οι έρευνες των Αρχών στην Αλεπότρυπα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.