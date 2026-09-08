Άδωνις Γεωργιάδης κατά Πολάκη: «Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του;»

Νέος γύρος σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, με φόντο την υπόθεση Novartis.

Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτησή του στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε προσωπικά στον Παύλο Πολάκη, σχολιάζοντας τις ενέργειές του σχετικά με την υπόθεση και υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν επιδίωκε τη φυλάκιση πολιτικών αντιπάλων για εκλογικούς λόγους.

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Η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας ήρθε μετά την πρωτοβουλία κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που τον αφορά.

«Α, ρε Παύλο, κρίμα…»

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε:

«Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του @pavpol2222; Παλαιότερα ήθελε να κλείσει κάποιον στη φυλακή για να κερδίσει τις εκλογές και να παραμείνουν στην κυβέρνηση… Τώρα για να πιάσει το 3%… Α, ρε Παύλο, κρίμα, δεν σου πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα…».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη συνέχεια και στον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έγραψε, συνόδευσε τον Παύλο Πολάκη.

«Ο κ. Απατσίδης που τον συνόδευσε σήμερα ήταν συνήγορος υπεράσπισης των καταδικασμένων αμετάκλητα ως συκοφαντών ψευδομαρτύρων της σκευωρίας Novartis. Ούτε τα προσχήματα δεν μπορούν να κρατήσουν… Και φυσικά ο κ. Απατσίδης συνετρίβη στο δικαστήριο, για να μην ξεχνιόμαστε», πρόσθεσε.

Οι παραπάνω αναφορές για τον δικηγόρο και τις σχετικές δικαστικές υποθέσεις αποτελούν ισχυρισμούς που διατυπώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.

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Η νέα παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Novartis

Η επίθεση του υπουργού Υγείας εκδηλώθηκε ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση Novartis και ζητά την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

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Η νέα αυτή πρωτοβουλία αναζωπύρωσε την πολύχρονη αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλου Πολάκη, οι οποίοι έχουν ανταλλάξει επανειλημμένα βαριές κατηγορίες τόσο για την υπόθεση Novartis όσο και για ζητήματα που αφορούν τον χώρο της Υγείας.