Γιώργος Κοτσαύτης: Τον αναζητούσαν από τη Δευτέρα και βρέθηκε νεκρός σε οικοδομή – Τι εκτιμούν οι Αρχές για τον 25χρονο

Με τον πιο τραγικό τρόπο έπεσε η αυλαία στο θρίλερ της εξαφάνισης του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τη Δευτέρα 12/1, όταν έφυγε από το σπίτι του στο Μαρούσι με το αυτοκίνητο.

Ο άτυχος νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σε οικοδομή επί της οδού Μουσών στην Αγία Παρασκευή από την ομάδα “Anubis Coldcase K9” και σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο 25χρονος είχε πέσει από μεγάλο ύψος.

Σε ανάρτηση που έκανε η ομάδα “Anubis Coldcase K9” αναφέρεται πως η σορός του 25χρονου βρέθηκε τα ξημερώματα (16.01.2026) στην Αγία Παρασκευή μετά από έρευνες που διήρκησαν περίπου 3 ώρες. Η συγκεκριμένη ομάδα ανέλαβε τις έρευνες μετά από αίτημα που κατέθεσε η οικογένειά του, λίγες ώρες αφού δηλώθηκε η εξαφάνισή του από το Μαρούσι, ενώ υπενθυμίζεται ότι είχε εκδοθεί Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.

“Μετά από αίτημα στις 15/1/2026 της οικογένειας του αγνοούμενου Γ.Κ. από τις 12/1/2026 η ομάδα μας ενεργοποιήθηκε παρέχοντας ειδικά συνεργεία έρευνας για τον εντοπισμό του. Μετά από ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων από τον κο Κρανιδιώτη Νικόλαο και νέο επίσημο μέλος της ομάδας μας καταφέραμε και εντοπίσαμε εντός 3 ωρών την σορό του αγνοούμενου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της Anubis.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, με τους αστυνομικούς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης πιθανότατα αυτοκτόνησε. Τα έως τώρα στοιχεία δεν δείχνουν σημάδια εγκληματικής ενεργείας..

Εν τω μεταξύ, προ ημερών, ο αδερφός του, με ανάρτησή του σε ομάδα του Facebook, είχε κάνει δημόσια έκκληση για βοήθεια:

«Ο αδερφός μου αγνοείται και είχε φύγει με το συγκεκριμένο αμάξι Toyota Avensis 1999 γκρι με πινακίδα: ΥΗΧ7726. Απογοητεύομαι και μόνο που καταλήγω να γράφω εδώ, μήπως τυχόν και βρεθεί το αμάξι, ώστε να ξεκινήσει από κάπου η έρευνα. Τελευταία φορά το είδαμε στο Άλσος Συγγρού στο Μαρούσι, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και ώρα 8 το πρωί. Το αυτοκίνητο έχει μια χαρακτηριστική λακούβα στο καπό (μπροστά και αριστερά). Ευχαριστώ για τον χρόνο σας».

Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο 25χρονος.